عثر على جثة المواطن ه. ع. (65 عاما) مصابة بطلق ناري في الرأس من بندقية صيد، داخل منزله في بلدة حياطة - ​كسروان​. وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية، وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلتها عناصر ​الدفاع المدني​ إلى مستشفى "سان لويس" في ​جونيه​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة مواطن مصابة بطلق ناري داخل منزله في حياطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.