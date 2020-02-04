شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد المصرى: إعادة تشغيل المصانع المتوقفة قرار جاء فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة منذ عام 2011 قرار جاء فى الوقت المناسب لتوفير ألاف فرص العمل، وتقليل حجم الاستيراد، والنهوض بالصناعة المحلية، خاصة وأن الصناعة من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأى دولة فى العالم تريد نهضة حقيقة عليها أن تهتم فى المقام الأول بملف الصناعة.

وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، فى بيان لها، إلى أن الانفلات الأمنى خلال عام 2011 نتج عنه غلق آلاف المصانع والشركات بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها سواء من خلال أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج مما تسبب فى التعثر وكانت النتيجة الغلق، مما تسبب فى تسريح ألاف العاملين بها.

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وأضافت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن هذه المصانع والشركات كان لها دور فى توفير فرص عمل، وتغذية السوق بالمنتج المحلى، وبالتالى فاتورة الاستيراد لم تكن عالية، ونتيجة كل ما حدث وجدنا العديد من المشاكل، وبهذه التوجيهات سيتم ضخ دماء جديدة فى السوق المصرى، توفير ألاف فرص العمل، وزيادة المنتج المحلى وتقليل حجم الاستيراد، وهذا سينعكس بدوره بشكل صريح على المواطن.

وفى وقت سابق أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية التى تضررت من أحداث يناير 2011 واستعادة نشاطهم، وإعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل المستلزمات.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تلك الخطوة بمثابة إعادة الحياة لبعض الصناعات والمناطق الصناعية التى توقفت عن الإنتاج منذ سنوات جراء الإنفلات الأمني خلال عام 2011، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج.