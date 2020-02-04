شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يصدر قرار بتعيين خالد شلبى عضو هيئة المكتب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، قرارا بتعيين خالد أحمد محمد شلبى، عضوا بهيئة مكتب الحزب بمحافظة الإسكندرية، على أن ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ إصداره.

قرار حزب مستقبل وطن

وكان قد أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، قرار رقم 32 لسنة 2020، بتعيين رجل الأعمال خالد أحمد محمد شلبي، عضواً هيئة مكتب محافظة الإسكندرية، والتي يرأس أمانته بالمحافظة، النائب رزق راغب ضيف الله.

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ونص القرار على أنه يتم نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ينفذ من تاريخه ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، بجانب إخطار لجنة شؤون الأحزاب به.

ومن جانبه، قال "خالد شلبى"، إن حزب مستقبل وطن يسعي دائماً لضخ دماء جديدة من الشباب في المناصب القيادية، والتي تعد خطوة هامة لصالح المواطن والدولة المصرية لمحاربة فساد المحليات وإبراز صورة إيجابية عنها يشعر بها المواطن.

وأوضح "شلبى"، أن الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وتوجيهات أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، يسعى لخدمة المواطنين ومساعدتهم فى توصيل طلباتهم وشكواهم للمسئولين والعمل على حلها فى أسرع وقت.

وأضاف عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن الفترة المقبلة تعتمد على التفاعل الجماهيرى على الأرض وأن تكون الأمانة لجميع المواطنين بالمحافظة لكل نشاطات الحزب، وذلك من خلال مجموعة من القرارات الهامة التى تخدم المواطن البسيط وتساهم بشكل كبير فى تخفيف أعباء الحياة اليومية على محدودى الدخل .

وأشار، إلي تصعيد حزب مستقبل وطن، للكوادر الشبابية سيكون له أثار إيجابية قوية على أرض الواقع تصب في صالح المواطنين من خلال العمل والتحرك الميدانى للاستماع إليهم وحل مشاكلهم الفردية والجماعية خاصة في القرى والنجوع.