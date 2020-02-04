شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يدشن حملة للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانتى الصحة والتواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، اليوم الثلاثاء، ندوة صحية تثقيفية، تحت عنوان "كيفية الوقاية من فيروس كورونا"، وذلك تحت رعاية صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وأحمد مهنى، الأمين العام، نائب رئيس الحزب، حيث أوضحت الندوة الكثير من الشائعات حول فيروس كورونا، في ظل عودة المدارس مرة أخرى، وكيفية مواجهة جميع الفيروسات وليس كورونا فقط.

وأشار الدكتور أسامة ميلاد، استشاري الأمراض الباطنية بمستشفى حميات العباسية، عضو الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد، إلى أن أهم طرق الوقاية من الفيروسات تتمثل في عادات الأشخاص، من تجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص المرضى، وغسل اليدين بالماء والصابون لمده 20 ثانية على الأقل بطريقة صحيحة. فضلا عن استخدام المناديل أثناء العطس، والتخلص منها في المهملات.

وشدّد ميلاد على ضرورة تناول الطعام الصحي، وطهي الأكلات بطريقة جيدة، والنوم لفترة كافية للأشخاص، والراحة لفترات مناسبة.

من جانبه، أوضح المستشار ألفريد رامزى، أمين التعليم بشمال القاهرة، أنه لم يتم إعلان تأجيل المدارس حتى الآن، وأن كل ما يُقال مجرد شائعات، موضحا أن المدراس جاهزة لاستقبال النصف الثانى من العام الدراسى، وأن التوعية هى أهم ما يجب علينا أن نقوم به.

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ووجه مستشار التعليم، رسالة إلى كل أسرة مصرية قائلا:"يجب أن يطمئنوا أولادهم بأن الدولة المصرية على قدر كافى من الوعى".

وفي نفس السياق، قال الدكتور حسام يونس، أمين أمانة الصحة بالحزب، إن أهمية التوعية وطرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى وخاصة فيروس، تأتي بطرق بسيطة، وتعتمد على النظافة الشخصية للأفراد والتدريب على الطرق الصحيحة لغسل الأيدى، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتهوية الصحية فى الأماكن المغلقة، مؤكدا أن فيروس كورونا لم يسجل أى حالة إصابة فى مصر حتى الآن.

وقالت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعي بالحزب، إنه تم إطلاق حملة باسم «الصحة مسؤولية» بالتعاون مع أمانة الصحة، وبمشاركة أمانة المواطنة وأمانة العمل الجماهيرى، وأمانة التثقيف والتدريب، بجانب عددا من الأمانات الأخرى داخل المدارس والمؤسسات للتوعية بفيروس كورونا.

وعُقدت الندوة بحضور عدد من قيادات حزب الحرية المصري، أبرزهم أحمد القططي، الأمين العام المساعد للتقيم والمتابعة، وقطب فزورة، وماجد طلعت أمين التثقيف والتدريب، وأحمد ادريس أمين التنظيم، ورامى زهدي أمين العلاقات الخارجية، وجورج فهمي أمين المواطنة.