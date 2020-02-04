شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يسخرون من اتهامات نظام تميم للمهندس على سالم بالقرصنة على "بي إن سبورت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقائع عديدة تكشف حجم الأكاذيب التى يروجها النظام القطرى ونظامه القضائى فى الاتهامات التى يروجها ضد المهندس المصرى على سالم، القابع فى سجون تميم بن حمد أمير قطر منذ شهور عديدة، ويواجه أساليب تعذيب وحشية وسط تقارير حقوقية تؤكد أنه يواجه الموت داخل معتقلات الدوحة.

وسخر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، من الاتهامات التى يوجهها النظام القطرى، للمهندس المصرى، حيث إن السبب الذى روج له النظام القطرى خلال اعتقاله للمهندس على سالم، كان توجيه اتهامات له بضلوعه فى عمليات القرصنة على شبكة بي إن سبورت، حيث تساءل النشطاء: عمليات القرصنة لا تزال مستمرة حتى اليوم.. فلماذا أاعتقل إذاً المهندس علي سالم ؟!

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يأتى هذا بعد ساعات من تأكيد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، استمرار السلطات القطرية فى انتهاكاتها ضد المهندس المصري المعتقل في سجون الدولة "على سالم"، مما جعل حياته في خطر بسبب تدهور ظروفه الصحية التى تزداد سوءاً منذ اعتقاله من قرابة العام والنصف.

الموقع التابع للمعارضة القطرية، أكد عدم خضوع المهندس المصرى المعتقل فى سجون تميم لأى تحاليل طبية طوال فترة اعتقاله رغم سوء حالته الصحية، والمطالبة أكثر من مرة لعرضه على لجنة طبية بسبب سوء حالته، مؤكدة مواجهة "على سالم" أوضاعاً مزرية داخل السجن، إذ يتم وضعه فى حجرة تنعدم التهوية لها، فضلاً عن تقديم أطعمة غير مناسبة لحالته الصحية.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أنه رغم أن المحامى الخاص بالمواطن "على سالم"، قد قدم أكثر من طلب من أجل نقله إلى السجن المركزى الجماعى بالصناعية بدلا من حبسه الانفرادى، إلا أن السلطات القطرية رفضت هذا الأمر، مع أنه تحت سلطة القضاء من يوم إحالته فى شهر مارس 2019، كما أن السلطات فى قطر رفضت خروجه تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء المحاكمة مراعاة لظروفه الصحية.