مرور الجيزة: غلق شارع النيل جزئيا لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع النيل بحي الدقي جزئيا؛ بسبب أعمال بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب. وأوضحت الإدارة أنه تقرر غلق الشارع لمدة 6 ساعات فقط من الساعة الـ12 مساء وحتى السادسة صباح الغد الأربعاء. ويقتصر الغلق على الاتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبرى 6 أكتوبر دون تعطيل للحركة المرورية مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات. ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة.

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