مصدر: القبض على 3 متهمين في جريمة "قتيل لقمة العيش" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول، إن مأمورية مكبرة ألقت القبض على 3 متهمين؛ على خلفية تورطهم في قتل صاحب محل سوبر ماركت بالرصاص في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، أمس الإثنين.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن المتهم الرئيسي "مراد" أطلق النار على نجل عمه "محمد عبد الحي" فأرداه قتيلا داخل محل علمه بمنطقة النفق بسبب خلافات عائلية.

أوضح المصدر أن المتهم استعان باثنين آخرين، تولى الأول قيادة مركبة "توكتوك" والثاني لتأمينه ومساعدته، ولاذوا بالهرب بعد وقوع الحادث خشية ملاحقتهم من الشرطة.

وأشار المصدر إلى أن قائد التوك توك ومرافقه عادا إلى مسقط رأسهما بمنطقة السلخانة بمركز الحوامدية، وأمكن ضبطهم تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

ولفت المصدر إلى أنه تم نشر أكمنة ثابتة ومتحركة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم الرئيسي، أسفرت إحداها عن ضبطه تحت إشراف رئيس قطاع جنوب الجيزة.

Advertisements

وقال شهود عيان إن مرتكب الجريمة انتظر مغادرة الزبائن المحل ملك القتيل يُدعى "محمد عبد الحي" -بمنطقة النفق والمجاور لإحدى الصيدليات- ولدى خروج الأخير واستقلال سيارته المتوقف أمام المحل، اقتربت مركبة "توك توك" ترجل منها شخصان.

وأضاف شهود عيان أن المجني عليه كان جالسا في إحدى زوايا المحل، وفوجئ بإطلاق النار صوبه فحاول الاحتماء بالداخل لكن الطلقات لاحقته فسقط قتيلا وسط ذهول المارة وأصحاب المحلات مؤكدين.

مصدر أمني مسوؤل بمديرية أمن الجيزة أفاد بأن التحريات الأولية وأقوال الشهود توصلت إلى أن المتهم الرئيسي هو نجل عم الضحية، وأن أصولهما تمتد إلى الصعيد وتحديدا عائلة "الريس"، واستقر الحال بأفراد العائلة فيمركزي أبو النمرس والحوامدية.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت والمحلات المجاورة وتفريغها تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

أشار المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إلى أن فريق بحث مكبر يضم ضباط فرقتي الجنوب والعياط والبدرشين بمشاركة ضباط مباحث أبو النمرس بقيادة الرائد محمد داوود عكفو على تتبع خط سير هروب الجناة مع نشر أكمنة بمداخل ومخارج المركز تنسيقا مع قطاع الأمن العام حتى أمكن ضبطهم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

...