المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة ترويج الحشيش في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة "عاطل- مسجل خطر" بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الترويج والاتجار بدائرة قسم الشرابية.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بصحبتهم قوة أمنية، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة مغلقة، عثر بداخلها على 30 قطعة كبيرة الحجم من مادة بُنية داكنة اللون، تشبه جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته، اعترف بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، والمبلغ المادي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه في المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.