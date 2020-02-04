وفاة المتهمة بإلقاء طفلتيها من الطابق الخامس في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى بنها الجامعي وفاة المتهمة بإلقاء طفلتيها من الطابق الخامس في قرية الرملة بمدينة بنها، بعد مكوثها بالعناية المركزة قرابة الأسبوع.

قال الدكتور محمد الجزار، مدير قسم العناية المركزة بالمستشفى، إن المذكورة دخلت المستشفى بعد أن أقدمت على الانتحار، وكانت مصابة بكسر في الحوض وأحد الساعدين، فضلاً عن نزيف داخلي بالبطن، وجرى وضعها على جهاز تنفس صناعي، بعد إجراء جراحتين لها.

أشار الجزار أيضًا إلى أن الطفلتين توفيتا جراء نزيف داخلي، وتوقف بعضلة القلب.

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وكان مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي تلقى إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها، بسقوط سيدة وطفلتيها من شرفة منزلهما بقرية الرملة في بنها.

وبانتقال الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها لى موقع البلاغ، تبينت وفاة "أسماء م. ع" 6 سنوات، و"رغدة م. ع" 4 سنوات، فيما نُقلت والدتهما "رحاب م. ع"، 33 سنة إلى المستشفى الذي توفيت به اليوم، بعد أن ألقت طفلتيها من شرفة المنزل وقفزت منتحرةً.

وأوضح مصدر أمني أن المذكورة ربة منزل، وتعاني من مرض نفسي، وكانت تخضع للعلاج منذ 6 أشهر.