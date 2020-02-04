نتنياهو: إفريقيا عادت إلى أحضان إسرائيل

وكالات – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعود إلى أفريقيا بشكل كبير وأن أفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل.

وقال نتنياهو للصحفيين قبيل مغادرته في طريقه إلى أوغندا "أسافر الآن للقيام بزيارة أخرى إلى أفريقيا، وهذه هي الزيارة الخامسة التي أقوم بها خلال الثلاث سنوات ونصف الأخيرة".

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وأضاف أن "إسرائيل تعود إلى أفريقيا بشكل كبير وأفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرةعلى الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية وسوف يروى عن ذلك لاحقا".

وواصل نتنياهو "أسافر اليوم إلى أوغندا ونعزز علاقاتنا مع هذه الدولة". واختتم بالقول "نحن نشعر أن هناك في نهاية هذا اليوم بشائر جيدة جدا بالنسبة لدولة إسرائيل".