متابعة / داعش الإرهابي يتبنّى هجوم لندن ويقول إنه "إستجابة لنداءات إستهداف رعايا دول التحالف"

أعلنت وكالة "أعماق" أنّ منفذ الهجوم الإرهابي أمس بستريتهام في لندن، أحد مقاتلي تنظيم "داعش" الارهابي.

وقالت في بيان مقتضب اليوم، الإثنين 3 فيفري 2020، إنه نفذ الهجوم "إستجابة لنداءات إستهداف رعايا دول التحالف".

Advertisements

وكشفت الشرطة البريطانية هوية المهاجم الذي أردته قتيلاً في لندن، الأحد، بعد طعنه ثلاثة أشخاص بخنجر جنوبي العاصمة البريطانية.

وتبيّن أن الرجل كان قد أُطلق سراحه من السّجن في جانفي الماضي.