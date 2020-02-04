أعلنت وكالة "أعماق" أنّ منفذ الهجوم الإرهابي أمس بستريتهام في لندن، أحد مقاتلي تنظيم "داعش" الارهابي.
وقالت في بيان مقتضب اليوم، الإثنين 3 فيفري 2020، إنه نفذ الهجوم "إستجابة لنداءات إستهداف رعايا دول التحالف".
وكشفت الشرطة البريطانية هوية المهاجم الذي أردته قتيلاً في لندن، الأحد، بعد طعنه ثلاثة أشخاص بخنجر جنوبي العاصمة البريطانية.
وتبيّن أن الرجل كان قد أُطلق سراحه من السّجن في جانفي الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / داعش الإرهابي يتبنّى هجوم لندن ويقول إنه "إستجابة لنداءات إستهداف رعايا دول التحالف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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