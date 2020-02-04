إسبانيا / إغلاق مطارٍ في مدريد بعد رصد طائراتٍ مسيّرة

وكالات - قال مصدر في زارة النقل الإسبانية إن مطار أدولفو سواريث باراخاس الدولي سيغلق مجاله الجوي اليوم، الاثنين 3 فيفري 2020، لمدة ساعتين بعد أن رصد طياران وجود طائرات مسيرة في منطقة إقلاع بموازاة المطار. وذكر المصدر لوكالة رويترز أن الشرطة تجري تحقيقا في الأمر. Advertisements كانت "إنير"، الشركة الأم لشركة "إينا" الإسبانية لتشغيل المطارات قد أشارت سابقا إلى احتمال وجود طائرات مسيرة في المناطق المحيطة بالمطار مباشرة باعتبارها سببا للتأخير المحتمل للرحلات الجوية. ولم يتسن الاتصال بإنير للحصول على تعقيب.

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