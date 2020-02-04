بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، سبل دعم وتيسير مهمة رئيس الوزراء المكلف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط . وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وبحث الجانبان - وفق بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أوردته قناة السومرية نيوز - الوضع السياسي في البلاد، وتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة وسبل دعمه وتسهيل مهمته والعمل على إنجاحها، بجانب الإعداد لعملية الاستلام والتسليم ونقل الصلاحيات كتقليد دستوري وديمقراطي يرسخ التداول والانتقال السلمي للسلطة واستمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ويعزز الأمن والاستقرار. الوضع السياسي في البلاد، وتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة وسبل دعمه وتسهيل مهمته والعمل على إنجاحها، بجانب الإعداد لعملية الاستلام والتسليم ونقل الصلاحيات كتقليد دستوري وديمقراطي يرسخ التداول والانتقال السلمي للسلطة واستمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ويعزز الأمن والاستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي والممثلة الأممية في العراق يبحثان تيسير مهمة رئيس الوزراء المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.