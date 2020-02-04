عبد المهدي والممثلة الأممية في العراق يبحثان تيسير مهمة رئيس الوزراء المكلف

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، سبل دعم وتيسير مهمة رئيس الوزراء المكلفوفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
الوضع السياسي في البلاد، وتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة وسبل دعمه وتسهيل مهمته والعمل على إنجاحها، بجانب الإعداد لعملية الاستلام والتسليم ونقل الصلاحيات كتقليد دستوري وديمقراطي يرسخ التداول والانتقال السلمي للسلطة واستمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ويعزز الأمن والاستقرار.
وبحث الجانبان - وفق بيان صادر عن مكتب عبد المهدي أوردته قناة السومرية نيوز -
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