ارتفاع أعداد مرتزقة أردوغان في ليبيا ومقتل العشرات منهم

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، ليصل إلى نحو 4700، في حين بلغ عدد المرتزقة الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1800 وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المرتزقة وتخطيها الرقم المطلوب من قبل تركيا (6 آلاف شخص)، فإنعمليات التجنيد في عفرين ومناطق "درع الفرات"، وشمال شرقي سوريا لا تزال قائمة.
وأوضح المرصد أن "المتطوعين" من المرتزقة هم من فصائل تعرف بـ"لواء المعتصم" و"فرقة السلطان مراد" و"لواء صقور الشمال" و"الحمزات" و"فيلق الشام" و"سليمان شاه" و"لواء السمرقند".
ووثَّق المرصد وقوع المزيد من القتلى في صفوف المرتزقةالموالين لتركيا بـمعارك طرابلس، ليصل عددهم إلى 80 قتيلًا.
وأشار إلى أن هؤلاء قتلوا في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة إلى محور مشروع الهضبة، موضحًّا أنه يتم نقل المصابين والقتلى إلى 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.
ونوَّه المرصد إلى أن نحو 64 من مرتزقة تركيا، انتقلوا من ليبيا إلى أوروبا، ليشكلوا تهديدا كبيرًا على دول الاتحاد الأوروبي.
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