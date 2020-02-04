الجيش اليمني يحبط هجومًا للمليشيات الحوثية ومقتل 15 مسلحًّا بالجوف

قُتل 15 مسلحًا من مليشيات الحوثي، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكرى قوله إن الجيش أحبط هجومًا للمليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحًا وجرح آخرين، فيما شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت عربة للمليشيا. قوله إن الجيش أحبط هجومًا للمليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحًا وجرح آخرين، فيما شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت عربة للمليشيا.

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