مقتل وإصابة 11 شخصًا في هجوم مسلح غربي المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر هجوم أربعة مسلحين على مكان مخصص للألعاب جنوب غربي البلاد وإطلاقهم النار بشكل عشوائي وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم" الثلاثاء" أن الحادث وقع في مدينة أوروابان بولاية ميتشواكان جنوبي المكسيك، مضيفة أن من بين القتلى 3 أطفال تبلغ أعمارهم 12، 13، 14 عامًا.

وكان المهاجمون يبحثون على ما يبدو عن أهداف محددة لهم إلا أنهم فتحوا النيران بشكل عشوائي على الحاضرين، حسبما قالت الشبكة.

يُشار إلى أن مسلحين استهدفوا دورية للشرطة في نفس المدينة بالولاية يوم الجمعة الماضية ما نتج عنه مقتل وإصابة 3 أشخاص.

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