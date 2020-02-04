الرئيس اليمنى يثمِّن موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا

ثمَّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي موقف مصر المُساند للأمن القومي العربي في كافة القضايا، والحرص على مؤازرة اليمن في أزمته الحالية وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال تقديم السفير أحمد فاروق، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا لمصر غير مُقيم لدى الجمهورية اليمنية إلى الرئيس عبد ربه منصور

هادي.ونقل السفير أحمد فاروق، خلال اللقاء، تحيات السيد رئيس الجمهورية للرئيس اليمني، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق في الظروف الدقيقة التي يمر بها حاليًا، بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.وأعرب عن حرص مصر على تقديم يد العون لليمن في مختلف المجالات، وآخرها قيام القاهرة باستقبال جسر جوي لنقل الحالات المرضية اليمنية للعلاج في مصر، انطلاقًا من الدور المصري الداعم لليمن.ومن جانبه، طلب الرئيس هادي نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مُعبرًا عن اعتزاز سيادته بالعلاقات المصرية اليمنية .كما اشاد بما تحظى به الجالية اليمنية المُقيمة في مصر من رعاية كريمة، معبرا عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة تعزيزًا لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.