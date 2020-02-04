وزارة الصحة السودانية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السودانية، خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها أعدت خطة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينة ووهان بالصين بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية بالسودان، بابكر المقبول، في تصريح صحفي، إن حالات

الاشتباه التي سُجلت لأشخاص أظهرت تحاليل عيناتهم في السودان وألمانيا، سلامتهم، وعدم إصابتهم بالفيروس.وأشار إلى أن الوزارة ظلت تتابع تطورات الوضع الصحي والوباء العالمي، الذي شهدته الصين، منذ الأيام الأولى، لافتًا إلى بذل جهود مستمرة بميناء بورتسودان والمعابر البرية والولايات.وأوضح أنه تم تكوين لجنة فنية لإعداد الخطة الوطنية لاستعداد البلاد وحمايتها من التأثر بالوباء، تم بموجبها تجهيز مطار الخرطوم بكوادر لمراقبة القادمين من دولة الصين أو أية دولة تدخل في دائرة الاشتباه، فضلا عن تكوين مرفق للعناية الأولية بالمطار مجهز بكل الاحتياجات والأدوات الطبية وتجهيز اسعافات لنقل المشتبه بهم إلى مركز العلاج بمستشفى الخرطوم التعليمي، الذي تم تجهيزه بكافة الأجهزه المطلوبة.