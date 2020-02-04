بوتين: نأمل أن تثبت تدابير مكافحة فيروس "كورونا" فعاليتها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد فعالة.. متمنيًا خروج الصين من هذه الأزمة سريعًا وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال بوتين في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية "آمل في أن يجد أصدقاؤناالصينيون حلًا ملائمًا لهذا الموقف الصعب، فإنه من مصلحة الجميع أن تثبت نتائج التدابير التي تم اتخاذها من أجل مكافحة هذا الفيروس فعاليتها في أقرب وقت ممكن".
كما أكد اعتماد بلاده بشكل كبير على مساعدة العديد من المتخصصين الروس، الذين أثبتوا كفاءتهم من قبل في الحرب ضد وباء "إيبولا.
وتشير البيانات الواردة من الصين إلى أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 425 شخصاً والإصابات إلى 20400 حالة.
واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.
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