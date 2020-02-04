شعبية ترامب عند أعلى مستوى منذ تولى الرئاسة الأميركية

سجلت شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلى نسبة قبول بين مواطنيه الناخبين منذ توليه الرئاسة قبل ثلاث سنوات.

وحصل ترامب في استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "جالوب" الأميركية خلال الفترة من 16 إلى 29 يناير الماضي، على نسبة قبول شخصي تبلغ 49 بالمئة فيما أعرب 50 بالمئة عن رفضهم له فيما لم يعلن 1 بالمئة عن رأيهم.

يشار إلى أن أعلى معدل لشعبية ترامب قبل ذلك كان سجل خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل 2019 حيث حصل على 46 بالمئة فيما كانت أقل نسبة قبول له في يناير من العام نفسه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم.

وأجرت مؤسسة "جالوب" الاستطلاع عبر الهاتف على 1500 شخص بالغ له حق التصويت خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الأحد، بهامش خطأ موجب أو سالب يبلغ 3 بالمئة.

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