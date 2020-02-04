السعودية تعلن تسجيل إصابة بإنفلونزا الطيور في الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8 في أحد مشاريع الدواجن بمنطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، إن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

وأشار أبا الخيل إلى أن النوع الذي تم تسجيله H5N8، «عترة» تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية WHO، مذكراً بأن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.

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