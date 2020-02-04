بريطانيا تطلب من جميع مواطنيها مغادرة الصين

طلبت الحكومة البريطانية من جميع مواطنيها مغادرة الصين لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية دومينك راب، في بيان، إن "سلامة وأمن الشعب البريطاني سوف تبقى أولويتنا".

وأضاف "ولذلك، نطالب جميع المواطنين البريطانيين في الصين بمغادرة البلاد إذا استطاعوا، لتقليص خطر إصابتهم بالفيروس".

وجاء في تحديث لمنشور السفر، الذي يصدره مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث، أن "طواقم العمل الرئيسية اللازم وجودها لإتمام العمل" سوف تبقى في سفارتها وقنصلياتها في الصين، مما سوف يحد من قدرتهم على مساعدة المواطنين البريطانيين.

وأدى المرض، حتى الآن، إلى وفاة 425 شخصاً حتى الآن في البر الصيني.

وأجلت العديد من الدول، ومنها الأوروبية، رعاياها من الصين خوفاً من انتشار المرض.

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