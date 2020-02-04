انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف في النمسا بسبب العواصف

أدت العواصف التي ضربت مناطق بالنمسا لانقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المواطنين.
وقال متحدث باسم شركة الكهرباء في منطقة النمسا العليا إن 11 ألفاً من عملائها ليس لديهم كهرباء، حيث كان الأكثر تضرراً المواطنون والشركات في منطقة شاردينج القريبة من الحدود الألمانية.
وكانت عاصفة قد اجتاحت البلاد، ووصلت سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة، ما تسبب في سقوط الأشجار التي أعاقت الطرق وأضرت بخطوط الكهرباء.
ولم يصب أحد وفقاً للتقديرات الأولية، على الرغم من أنه تم استدعاء فرق الإطفاء نحو 500 مرة.
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