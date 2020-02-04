الصين تنهي تشييد مستشفى لمرضى فيروس «كورونا»

بدأ مستشفى ميداني شيدته الصين خلال 10 أيام باستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد في ووهان، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات المكتظة في هذه المدينة الصينية التي بدأ منها تفشي الفيروس.

وأقبل الصينيون بحماسة على بناء هذه المنشأة التي تتسع لنحو ألف سرير، حيث بثت القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت مباشرةً ولمدة 24 ساعة يومياً انكباب 4 آلاف عامل مع معدات الحفر لإنهاء العمل.

ووضعت المنشأة التي منحت اسم «هيوشنشان» تحت سيطرة الجيش، وهي واحدة من مستشفيين مجهزين مسبقاً تقرر تشييدهما بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية في هذه المدينة الكبيرة التي يقطنها 11 مليون شخص، والتي تواجه تدفقاً غير اعتيادي من المرضى.

وأرسل 50 مريضاً الثلاثاء إلى هذا المركز الصحي الذي يمتد على مساحة 34 ألف متر مربع، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وبثت قناة «سي سي تي في» الرسمية صوراً لمرضى يرتدون أقنعة طبية، وينزلون من سيارات الإسعاف نحو كراس متحركة او أسرة نقالة بمساعدة أطباء في بزات زرقاء.

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وأدى فيروس كورونا المستجد الذي يسبب التهاباً رئوياً إلى وفاة 425 شخصاً حتى الآن في البر الصيني، وبات بذلك أكثر فتكاً من الفيروس المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة (سارس) الذي انتشر في عامي 2002 و2003. وغالبية الوفيات سجلت في محافظة هوباي (وسط) الصين.

وانتشر فيروس كورونا المستجد إلى 20 دولة أخرى أيضاً.