بومبيو: نعمل باتجاه علاقات أميركية سودانية أقوى

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن تطلع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع السودان، وذلك بعد محادثات هاتفية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وكتب بومبيو، عبر حسابه على موقع تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء: "مشاورات بناءة مع رئيس مجلس السيادة السوداني الجنرال البرهان، لقد أكدنا على رغبتنا المشتركة في تحسين المشاركة الفاعلة للسودان في المنطقة والمجتمع الدولي والعمل باتجاه علاقات أميركية سودانية أقوى وأكثر ازدهاراً".