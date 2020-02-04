إيران تلين لهجتها.. “المفاوضات ليست شيئاً سيئاً”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 فبراير 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن “المفاوضات ليست شيئاً سيئاً”، لافتاً إلى أنه “بعد كل حرب يجب أن تكون هناك مفاوضات”. وقال ظريف، الثلاثاء، إن “الدبلوماسية أداة لخفض التكاليف ولتتويج الجهود المبذولة”، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.

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