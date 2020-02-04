كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تيلرسون" يدعو ترامب لطمأنة حلفاء أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، عن آماله بأن يبعث الرئيس دونالد ترامب رسالة لطمأنة حلفاء البلاد خلال خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ودعا تيلرسون، إلى زيادة الدور العالمي للولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعبر عن أمله في

Advertisements

ووصف تيلرسون في تصريحات أدلى بها، صباح يوم الثلاثاء، في هيوستون، خلال مؤتمر أرجوس النفطي الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" رغم أن الكثير من القضايا لا تزال دون حل.

وذكر أنه أبلغ البيت الأبيض قبل رحيله بأن على الولايات المتحدة أن تتواصل مع روسيا بشأن فنزويلا.

وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية من أول فبراير 2017 وحتى 31 مارس 2018. وحل محله بعد ذلك مايك بومبيو الذي كان مدير المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك.