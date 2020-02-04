"جوتيريس": نأمل توصل محادثات جنيف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

وأضاف "جوتيريس"، في كلمه له، مساء الثلاثاء: "نحن حماة قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في ما يتعلق بعملية السلام".

وأشار إلى أن هناك خرق متكرر للهدنة المعلنة في ليبيا.

وتسري في ليبيا عملية وقف إطلاق النار، وفقا لتفاهمات أجريت في موسكو وتعهدات في مؤتمر برلين، خلال شهر يناير الماضي، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.