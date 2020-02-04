كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس": نأمل توصل محادثات جنيف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إنه يأمل أن تتوصل المحادثات في جنيف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأضاف "جوتيريس"، في كلمه له، مساء الثلاثاء: "نحن حماة قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في ما يتعلق بعملية السلام".
وأشار إلى أن هناك خرق متكرر للهدنة المعلنة في ليبيا.
وتسري في ليبيا عملية وقف إطلاق النار، وفقا لتفاهمات أجريت في موسكو وتعهدات في مؤتمر برلين، خلال شهر يناير الماضي، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
إلا أن تركيا الداعم الأكبر لمليشيات طرابلس وحكومة السراج لم تتوقف عن إرسال العناصر الإرهابية إلى طرابلس؛ حيث وصل عدد ما أرسلته إلى 3 آلاف عنصر من المرتزقة والإرهابيين السوريين التركمان، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش.