كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تكشف انتقال مئات المقاتلين من إدلب السورية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن هناك مئات المقاتلين من منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية ينتقلون إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية.

وقال الوزير الروسي خلال لقاء صحافي مع جريدة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن "الجانب الثاني، المتعلق بالمخاطر والتهديدات الناشئة عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، هو نقل مئات المقاتلين، بما في ذلك مقاتلو النصرة وهيئة تحرير الشام، إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية في ذلك البلد".

وأكد لافروف على أن "روسيا لا يمكنها حل هذه المشاكل بمفردها، ولكن يمكنها تحقيق التنفيذ غير المشروط الكامل للاتفاقات الموجودة في إدلب"، مشيراً إلى أن بلاده "تتحدث عن هذا مع الأتراك".

وعلى صعيد أخر، أوضح لافروف، أن تركيا لم تنفذ بعض التزاماتها "الأساسية" تجاه إدلب، داعيا أنقرة "للالتزام الصارم" بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في سوتشي، وفقاً لقناة "روسيا اليوم".

وفي هذا الشأن، قال لافروف: "للأسف، في هذه المرحلة لم يتمكن الجانب التركي من الوفاء ببعض الالتزامات الهادفة لحل المشكلة في إدلب جذرياً"، مشيراً إلى أن تركيا لم تتمكن من "فصل المعارضة السورية المسلحة، التي تتعاون مع الأتراك والمستعدة للحوار مع الحكومة السورية في إطار العملية السياسية، عن إرهابيي "جبهة النصرة" التي تحاكيها "هيئة تحرير الشام".