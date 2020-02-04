أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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أخبار عاجلة الآن || مجلس الشورى الإيراني يعتزم محاكمة وزير الخارجية

بدأ مجلس الشورى الإيراني، اليوم الثلاثاء، تحضير دعوى قضائية ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حسبما أفاد الكاتب فارامارز داوار في موقع "إيران واير". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قطر تهرب أسلحة إلى ليبيا عبر السودان

نشرت قناة سي بي سي اكسترا، تقريرًا كشف تورط قطر فى تهريب الأسلحة إلى المليشيات الإرهابية فى ليبيا. أخبار عالمية عاجلة اليوم ||"الصحة العالمية" تحدد التسلسل الجيني لفيروس كورونا

تمكن العلماء، اليوم الثلاثاء، من تحديد التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة وأساليب تنقله.

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