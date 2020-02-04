كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. البواخر السياحية تلغي رحلات بحرية صينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "رويال كاريبيان" لرحلات البواخر السياحية، اليوم الثلاثاء، إنها ألغت ثماني رحلات بحرية خارج الصين حتى الرابع من مارس استجابة لتفشي فيروس كورونا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت الشركة، أنها تتوقع أن تؤدي عمليات الإلغاء وبعض التعديلات على مساراتها إلى خفض الأرباح بمقدار 25 سنتًا للسهم.

كما أوضحت شركة رويال كاريبيان أنها ستحرم الأشخاص الذين زاروا الصين أو هونج كونج على مدار 15 يومًا من الصعود إلى الطائرة.

كما ستقوم الشركة بفحص حاملي جوازات السفر الصينية وهونغ كونغ والأشخاص، الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.