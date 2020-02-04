كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. البواخر السياحية تلغي رحلات بحرية صينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت الشركة، أنها تتوقع أن تؤدي عمليات الإلغاء وبعض التعديلات على مساراتها إلى خفض الأرباح بمقدار 25 سنتًا للسهم.
كما أوضحت شركة رويال كاريبيان أنها ستحرم الأشخاص الذين زاروا الصين أو هونج كونج على مدار 15 يومًا من الصعود إلى الطائرة.
كما ستقوم الشركة بفحص حاملي جوازات السفر الصينية وهونغ كونغ والأشخاص، الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.
وكانت الشركة قد ألغت في وقت سابق من هذا الشهر ثلاث رحلات كان من المقرر إجراؤها في فبراير، بعد التشاور مع السلطات الصحية بشأن انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص وأصاب الآلاف في الصين.
تتوقع الشركة التي تتخذ من ميامي بفلوريدا مقرا لها، أن تتراوح الأرباح المعدلة لعام 2020 بين 10.40 دولار أمريكي و10.70 دولار أمريكي للسهم الواحد، باستثناء أي تأثير محتمل من تفشي فيروس كورونا، أعلى بكثير من توقعات وول ستريت.
وصرح مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا عبر الهاتف هذا الاسبوع مع ممثلي صناعة السفر والسياحة للعمل على توصيات بشأن حماية أطقمهم حتى يتمكنوا من استئناف الرحلات الجوية إلى الصين.
وصرح سيلفي برياند، مدير الاستعداد العالمي للمخاطر في منظمة الصحة العالمية، أن الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي يجب أن يرتدوا أقنعة، ولكن بالنسبة للأشخاص الآخرين الذين ليس لديهم علامات على المرض، فإن الأقنعة لن تحميهم بالضرورة 100٪.
وقالت إن هناك حاجة إلى غسل اليدين بشكل متكرر وإجراءات النظافة الأخرى، حيث أن اندلاع المرض، الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، وانتشر داخل البلاد وخارجها، لا يشكل وباءً.
وقال برياند إن وكالة الأمم المتحدة أخطرت رسميًا حتى الآن 19 دولة بالتدابير أو القيود التي اتخذت فيما يتعلق بالفاشية، وأن منظمة الصحة العالمية تسعى للحصول على إيضاحات بشأن مبرراتها، دون تقديم تفاصيل.
ووضح برياند في مؤتمر صحفي بجنيف "طواقم هذه الشركات خائفة حقًا من الإصابة، عندما يكونون في الرحلة على اتصال وثيق مع المسافرين، ويشعرون أنهم في خطر".