السعودية تخوض معركة قومية دفاعا عن أمنها القومي

يشكل جنوب اليمن مكمن الخطورة الرئيسية للمنطقة العربية لما يشكله موقع الجنوب الاستراتيجية من اهمية جيواستراتيجية للامن القومي العربي والسعودية بالذات.

ففي باب المندب يجري صراع محموم حيث ايران من جهة تريد السيطرة للتجكم بطريق التجارة العالمية وهذا ما جعل السعودية تتدخل بقوة عندما بدأ اجتياح مليشيا الحوثية الممولة من ايران.

وبعد نجاح التحالف العربي والقوات الجنوبية في حماية باب المندب وطرد مليشيات ايران منه ومن عدن ومحافظات وسواحل الجنوب. عادت التهديدات من جهة اخرى من خلال مشروع تركيا وقطر وبتنسيق مع ايران.

Advertisements

حيث يسعى اخوان اليمن للسيطرة على باب المندب لتأدية نفس المشروع الذي يلتقي بالمشروع الايراني وهو استهداف الامن القومي العربي خاصة "الامن القومي السعودي والمصري".

اما في محافظة المهرة شرقا فيشكل اخوان اليمن اليوم عائقا امام السعودية التي تسعى لانشاء مشروع قومي يحمي امنها الاقتصادي ويخلصها من تهديدات ايران في "مضيق هرمز".

وأصبح جنوب اليمن صمام أمان الامن القومي السعودي والعربي، فضلا عن امتلاك الجنوب ساحل بحري طويل يمتد من المهرة شرقا وحتى جزيرة ميون غربا الواقعة في عمق باب المندب.