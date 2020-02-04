كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: على تركيا وقف هجماتها بإدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تركيا لم تستطيع الوفاء بعدد من الالتزامات الأساسية لحل مشاكل إدلب وكذلك فصل المعارضة عن الإرهابيين، ونحن نتلقى معلومات حول نشر تركيا لقواتها في إدلب".
وتخضع إدلب لمناطق خفض التوتر التي توافقت عليها موسكو وأنقرة وطهران في حوار أستانة، لكن روسيا طالما أكدت أنها لا تعتبر التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشمولة في الاتفاق.
كذبت روسيا، الجمعة الماضية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد اتهامه موسكو بخرق اتفاقية الهدنة بشمال سوريا، ملوحا بعمل عسكري في إدلب شمال غربي البلاد.
وهدد أردوغان، خلال اجتماع مع قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، بشن عملية عسكرية في إدلب بزعم وقف تدفق اللاجئين إلى بلاده.
واتهم روسيا بخرق اتفاقات التهدئة في شمال سوريا، مطالبا بحل الوضع في إدلب بشكل سريع.