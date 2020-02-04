كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: على تركيا وقف هجماتها بإدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن تركيا لم تستطيع الوفاء بعدد من الالتزامات الأساسية لحل مشاكل إدلب وكذلك فصل المعارضة عن الإرهابيين، ونحن نتلقى معلومات حول نشر تركيا لقواتها في إدلب".

وتخضع إدلب لمناطق خفض التوتر التي توافقت عليها موسكو وأنقرة وطهران في حوار أستانة، لكن روسيا طالما أكدت أنها لا تعتبر التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشمولة في الاتفاق.

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