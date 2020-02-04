كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف دولار.. مكافأة للقبض على مقنع يسرق محطات الوقود في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، مكافأة تصل إلى 10.000 دولار مقابل، معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة سارق يطلق عليه "Scream Bandit" بعد سلسلة من عمليات السطو المسلح لمحطات الوقود.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، تهرب الرجل المطلوب من تطبيق القانون لأكثر من عام، حيث قام بعمليات سطو في ولاية فرجينيا يرتدي قناعًا من فيلم الرعب "Scream" لعام 1996، وفقًا لملصق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن ثلاثة من عمليات السطو وقعت في يناير وفبراير من العام الماض، وثلاث منها وقعت الشهر الماضي.

ووقعت جميع العمليات في ريتشموند أو بالقرب من مقاطعة هنريكو وشمال تشيسترفيلد.

"في جميع عمليات السطو، ارتدى المشتبه به كل الملابس السوداء، والقفازات السوداء أو الزرقاء، وقناع" سكريم"، وفقًا للملصق.

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وذكر مكتب التحقيقات أن المشتبه به مسلح دائمًا بمسدس نصف أوتوماتيكي ويطلب نقودًا من الموظف بعد تسليم الحقيبة إلى الموظف.

المشتبه به هو رجل أسود يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و7 بوصات ويبلغ وزنه 160-180 جنيهًا، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

مكتب التحقيقات الفيدرالي:

هي وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية وتعمل كوكالة استخبارات داخلية وقوة لتطبيق القانون في الدولة. للأف بي آي سلطة قضائية على أكثر من 200 جريمة فدرالية، وقد تأسست الوكالة عام 1908 تحت اسم مكتب التحقيقات وتم تغييره إلى الاسم الحالي عام 1935.

يوجد مقر مكتب التحقيق الاتحادي في مبني جي ادغار هوفر في واشنطن، لـ(أف بي آي) 56 مكتب تحقيق مركزي منتشرة في المدن البارزة في الولايات المتحدة، وأكثر من 350 مكتب تحقيق محلي في المدن والمناطق الأقل أهمية، بالإضافة إلى 60 مكتب تحقيق دولي في القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم.

