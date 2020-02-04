افتتاح مركز الأمل لعلاج الأورام ومكافحة السرطان

الثلاثاء 4 فبراير 2020

افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الثلاثاء مركز الأمل لمعالجة السرطان والأورام بعد تعرضه لأضرار كبيرة وإعادة ترميمه وتأهيله على نفقة السلطة المحلية ضمن المشاريع المعتمدة لإعادة تطبيع الحياة بالمحافظة وتجهيزه من قبل المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.



وخلال حفل الافتتاح أشاد المحافظ بالخدمات التي يقدمها المركز للمرضى داخل المحافظة والقادمين من المحافظات المجاورة بعد استهدافه من قبل المليشيات وإغلاقه قرابة 5 سنوات.

وأضاف أن هذا المركز الطبي المتميز سيقدم خدماته العلاجية والتشخيصية والعمليات الجراحية لمئات المرضى المصابين بالاورام والسرطان، معتبرا أن كفاءة الادارة الادارة بإستطاعتها أن تقدم نموذجا يحتذى للقطاع الخاص.

Advertisements

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمركز مختار المخلافي أن أعداد المرضى يفوق الطاقة الاستيعابية للمركز التي تتسع ل 55 مريضا فيما وصل عدد المرضى المترددين الذين يتلقون العلاج الى ثلاثون الف مريض من مختلف المحافظات.

داعيا المانحين ورجال الخير الى دعم المركز وتزويده بالأجهزة والمعدات والعلاجات اللازمة لتخفيف الأعباء والمعاناة التي يعانيها المرضى منوها الى ان المركز يقدم خدمات الكشف الطبي والمبكر والفحوصات الطبية والاجهزة التشخيصية والدواء والرقود والعمليات الجراحية.

عقب ذلك استعرضت إدارة المركز الاضرار التي لحقت بالمركز من قبل مليشيات الحوثي والتي أدت الى توقفه 5 سنوات ثم طاف المحافظ ومعه الوكيل المهندس رشاد الاكحلي أقسام المركز ومنها قسم الأطفال والتقى بعدد من المرضى.

حضر حفل الافتتاح المهندس رشاد الأكحلي وكيل المحافظة ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي والعقيد عبده البحيري مدير الاستخبارات العسكرية وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة.