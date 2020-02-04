هذا ما خلفه القصف الحوثي على منازل المواطنين في المتينة جنوب الحديدة 

الثلاثاء 4 فبراير 2020

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن قصف مليشيات الحوثي الموالية لإيران على منازل المواطنين الى أضرار بالغة في قرية المتينة التابعة لمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة يوم أمس، تسبب بإستشهاد طفل وإمرأة وإصابة طفلين آخرين.



وقال أهالي قرية المتينة، إن المليشيات استهدفت القرية السكنية بقذائف مدفعية الهاون بشكل همجي مما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين بشكل كامل وألحقت أضرار بالغة بالمنازل المجاورة واستشهد على اثرها طفل وأمراة مسنة واصيب طفلين آخرين.

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وأكد سكان منطقة المتينة في الجبلية أن القصف الهمجي الذي شنته مليشيات الحوثي أدى إلى نفوق عدداً من المواشي التي كانت بجوار المنزل المستهدف.

وتواصل مليشيات الحوثي القصف والإستهداف الهمجي والممنهج على منازل المواطنين والأحياء والقرى السكنية مخلفة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين في محافظة الحديدة.