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شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا تعرض على السويد استئناف الحوار العسكري لتخفيف التوتر في المنطقة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
وزير الخارجية الروسي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا عرضت على السويد استئناف الحوار العسكري لتخفيف التوترات في المنطقة.
وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيرته السويدية، آن ليند، اليوم الثلاثاء: "لقد قمنا بدعوة جيراننا السويديين لإقامة حوار قائم على الثقة ومفتوح بين العسكريين، كما فعلنا منذ ثلاث سنوات مع فنلندا. ووعد الزملاء السويديين بالتفكير في هذا الاقتراح. آمل أن نواصل هذه المحادثات".
وأضاف لافروف: "بالطبع، تزداد التهديدات والمخاطر، وقد أعلنا عن تقييمنا لخطط الناتو غير المسبوقة للتقدم إلى حدودنا، ولسحب دول محايدة مثل السويد وفنلندا إلى مناورات عسكرية مع لناتو".
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