عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف

بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، سبل دعم وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف.
وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التداول في الوضع السياسي في البلاد وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وسبل دعمه وتسهيل مهمته والعمل على إنجاحها ، والإعداد لعملية الاستلام والتسليم ونقل الصلاحيات كتقليد دستوري وديمقراطي يرسخ التداول والانتقال السلمي للسلطة واستمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ويعزز الأمن والاستقرار".
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