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عبد المهدي وبلاسخارت يبحثان سبل دعم وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف

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بحث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، سبل دعم وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف.
وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل ،اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء التداول في الوضع السياسي في البلاد وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وسبل دعمه وتسهيل مهمته والعمل على إنجاحها ، والإعداد لعملية الاستلام والتسليم ونقل الصلاحيات كتقليد دستوري وديمقراطي يرسخ التداول والانتقال السلمي للسلطة واستمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ويعزز الأمن والاستقرار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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