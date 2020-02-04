بالأرقام.. خريطة انتشار كورونا حول العالم

أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل نحو شهر في الصين، أكثر من 20600 شخص في مختلف أنحاء العالم.

وفيما يلي، نظرة على الحالات المؤكدة حتى اليوم الثلاثاء في الصين: 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونغ كونغ - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات في ماكاو.

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كانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا في ديسمبر الماضي.

وهذه عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في عدة دول: