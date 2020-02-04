بالأرقام.. خريطة انتشار كورونا حول العالم

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أصاب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر قبل نحو شهر في الصين، أكثر من 20600 شخص في مختلف أنحاء العالم.
وفيما يلي، نظرة على الحالات المؤكدة حتى اليوم الثلاثاء في الصين: 425 حالة وفاة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي.
بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونغ كونغ - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات في ماكاو.
كانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا في ديسمبر الماضي.
وهذه عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم في عدة دول:
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