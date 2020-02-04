طهران تكشف حقيقة اتهام ثلاثة إيرانيين بالتجسس للسعودية في الدنمارك

وقال ظريف، في شأن اعتقال ثلاثة إيرانيين من الحركة الأحوازية الإيرانية في الدنمارك، بتهمة التجسس لصالح السعودية، إن "الأوروبيين هم من جعلوا أوروبا مكانا آمنا للإرهابيين".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، امس الاثنين، بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية.