النفط يرتفع مدعوماً بآمال تخفيضات إنتاج 'أوبك'

وبحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بلغ خام برنت 54.94 دولار للبرميل، مرتفعا 49 سنتا أو نحو 0.9%، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 1.3% إلى 50.79 دولار.

وعلى الرغم من المكاسب التي سجلها اليوم، فإن الانخفاض المستمر على مدى الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا ما زال يضع الأسعار عند مستوى يقل أكثر من 20% عن ذروة العام الجاري التي سجلها الخام في الثامن من كانون الثاني. وانخفاض الأسعار أمس الاثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى في أكثر من عام.