النفط يرتفع مدعوماً بآمال تخفيضات إنتاج 'أوبك'

تعافت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لترتفع إرلى ما يصل 1% بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل آمال بأن تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها ستعوض أثر أي انخفاض في الطلب على الوقود ربما ينشأ بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين.
وعلى الرغم من المكاسب التي سجلها اليوم، فإن الانخفاض المستمر على مدى الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا ما زال يضع الأسعار عند مستوى يقل أكثر من 20% عن ذروة العام الجاري التي سجلها الخام في الثامن من كانون الثاني. وانخفاض الأسعار أمس الاثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى في أكثر من عام.
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