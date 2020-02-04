وزير النقل: الحكومة وافقت على مشروع اتفاقية مشتركة مع روسيا بشأن النقل البري

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حصلت موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية".

وأضاف أن "الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع خصوصاً مجال النقل عبر الترانزيت المار في اراضي البلدين".



وأوضح لعيبي، أن "هذه الاتفاقية لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات حسب ما جاء في تدقيق مجلس الدولة لها كما تم الحصول على عدم ممانعة من إبرامها من قبل الوزارات المعنية بتنفيذها (الخارجية والدفاع)".