بعد مقتله.. ماذا كان يفعل رفيق سليماني في سوريا؟

كشفت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل حول طبيعة مهمة ما وصفته بقائد بارز في "فيلق القدس" المعروف بأنه ذراع عسكري لمليشيا الحرس الثوري خارج الحدود، بعد يومين من مقتله في سوريا.

وذكر موقع "مشرق" الإخباري المحلي في تقرير له، الثلاثاء، أن أصغر باشبور، المعروف باسم حركي يدعي "أصغر ذاكر" لقي حتفه في مدينة حلب (شمال سوريا) خلال اشتباكات مع من نعتهم بإرهابيين، على حد قوله.

وأضاف موقع "مشرق" أن باشبور كان أحد الجنرالات الإيرانيين المقربين لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل إثر ضربة من طائرة مسيرة أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق، 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.





وأوضح التقرير أن أصغر باشبور المنحدر من مدينة الري، الواقعة قرب العاصمة الإيرانية طهران، كان في طليعة من سافروا بصحبة "سليماني" للقتال داخل الأراضي السورية ضمن ما سميت بمليشيات المدافعون عن الحرم.

وتشكلت ما يطلق عليها مليشيات المدافعون عن الحرم التي قوامها مرتزقة موالين لإيران، عام 2013، تحت إشراف مباشر من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بدعوى الدفاع عن المراقد الدينية في سوريا.

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ونشر الموقع الإخباري الإيراني صورة يظهر بها على ما يبدو باشبور واقفا مع عسكريين آخرين في فيلق القدس إلى جوار سليماني أثناء سفرهما إلى سوريا خلال السنوات الماضية.





ومن جانبها أقرت وكالة أنباء فارس التابعة لمليشيا الحرس الثوري، لأول مرة، بأن فيلق القدس والشرطة الإيرانية شاركا في قمع الاحتجاجات داخل سوريا منذ عام 2011.

وذكرت "فارس" في تقرير لها، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن القوات العسكرية والأمنية الإيرانية دعمت الشرطة السورية في قمع ما وصفتها بـ"أعمال شغب اندلعت بشوارع عدد من مدن البلاد قبل 9 سنوات.





وقتل مسلحين مجهولين عبدالحسين مجدمي قائد مقر مليشيا الباسيج في مدينة دارخوين، الواقعة بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كان مجدمي، الذي يحمل رتبة نقيب، أحد المستشارين العسكريين بمليشيا الحرس الثوري الإيراني في سوريا، حسب وكالة أنباء نادي المراسلين الشباب التابعة للتلفزيون الإيراني الرسمي.

وأشارت الوكالة إلى أن عبدالحسين مجدمي قائد مقر الباسيج في مدينة دارخوين أحد المقربين لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.