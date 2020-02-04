قبيل خطاب "الاتحاد".. تيلرسون يدعو ترامب لطمأنة حلفاء أمريكا

دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، الثلاثاء، إلى زيادة الدور العالمي للولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وعبر عن أمله في أن يبعث الرئيس دونالد ترامب رسالة لطمأنة حلفاء البلاد خلال خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه مساء اليوم.



ووصف تيلرسون، في تصريحات أدلى بها اليوم في هيوستون خلال مؤتمر أرجوس النفطي، الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الصين والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح" رغم أن الكثير من القضايا لا تزال دون حل.

وشغل تيلرسون منصب وزير الخارجية من أول فبراير/شباط 2017 وحتى 31 مارس/آذار 2018. وحل محله بعد ذلك مايك بومبيو الذي كان مدير المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك.

خطاب حالة الاتحاد

وعد ترامب بخطاب متفائل أمام الكونجرس الذي يلتئم بكامل أعضائه للاستماع إلى خطاب حالة الاتحاد قائلا إنه يحمل "رسالة جيدة جدا".

وسيعبر موكب ترامب جادة بنسلفانيا وصولا إلى مبنى الكابيتول، ومن المرجح أن يحول ترامب تركيزه في خطابه إلى الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة، والبيانات التي توضح نمو الاقتصاد والوعود بتحسين حياة الأسر العاملة.

Advertisements

كما من المتوقع أن يشيد ترامب بالجيش الأمريكي، الذي شن عملية في الآونة الأخيرة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعد البيت الأبيض بأن يمضي ترامب "بلا هوادة" في حديثه عن الاقتصاد الأمريكي و"ازدهار فرص العمال" وكذلك الإشادة بالاتفاقات التجارية مع الصين وكندا والمكسيك والدفاع عن أدائه في مجال الهجرة.

وقال أحد المسؤولين الكبار في الإدارة للصحفيين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "أعتقد أن الخطاب سيحمل نبرة متفائلة جدا".





محاكمة العزل

وقبل وقت قصير من إلقاء الخطاب، سيكون مجلس الشيوخ بصدد إنهاء محاكمة العزل، الأربعاء، ورغم أن إجراءات العزل ستنتهي مع التصويت على الحكم، يقول الديمقراطيون إنهم سيستمرون في ملاحقة ترامب.

وبخطاب ترامب المقرر اليوم، سوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الرئيس وجها لوجه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أبرز الساسة الديمقراطيين، منذ لقاء حاد جمع بينهما العام الماضي، وهي أيضا من أعلنت عن بدء التحقيق لعزله.

ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بشأن الديمقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.