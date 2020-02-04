دعوات عمالية بتونس للاحتجاج على تأخر تشكيل الحكومة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الثلاثاء، إلى تحرك عمالي في تونس العاصمة الجمعة المقبل؛ احتجاجا على التباطؤ في تشكيل الحكومة التونسية.



وعبر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، عن رفضه لبيع المؤسسات العامة في تونس وخاصة ما أشيع حول بيع 30% من أسهم شركة الخطوط التونسية (تونسيار) لشركة قطرية.

وأكد أن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى الإصلاح ودعم للإنتاجية فيها حتى تكون شركات مربحة وذات عائدات مهمة على الخزينة العامة.

وبين أن الطبقة السياسية في تونس تتحمل مسؤولية الفراغ المؤسساتي بالبلاد، داعيا إلى ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت.

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واتهم الطبوبي الأحزاب السياسية التي تدفع باتجاه انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بالأحزاب "غير المسؤولة" والتي تفكر في مصالحها الضيقة فقط، قائلا إن "الشعب التونسي لم يعد قادرا على الصبر أكثر وقت، وأن المؤشرات الاقتصادية أصبحت تهدد تونس بالإفلاس".

ويضم اتحاد الشغل في تونس الذي تأسس سنة 1946 قرابة المليون منخرط، ويعتبر المنظمة النقابية الأولى في تونس التي تأسست قبل استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي سنة 1956.

وينتقد الاتحاد منذ سقوط حكومة الحبيب الجملي مسار تشكيل الحكومة والصراعات الدائرة بين مختلف الأحزاب البرلمانية.

وتعيش تونس على وقع تشكيل الحكومة ضمن مسار يبدو متعثرا، إذ تجد حكومة إلياس الفخفاخ معارضة من قبل حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس الداعين إلى ضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية.

كما يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سينفذ، الأربعاء، مسيرة في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس للتنديد بخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.