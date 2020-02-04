لافروف: روسيا تعرض على السويد استئناف الحوار العسكري لتخفيف التوتر في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

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أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، أن روسيا عرضت على السويد استئناف الحوار العسكري لتخفيف التوترات في المنطقة.



وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيرته السويدية، آن ليند، اليوم الثلاثاء: "لقد قمنا بدعوة جيراننا السويديين لإقامة حوار قائم على الثقة ومفتوح بين العسكريين، كما فعلنا منذ ثلاث سنوات مع فنلندا. ووعد الزملاء السويديين بالتفكير في هذا الاقتراح. آمل أن نواصل هذه المحادثات".

وأضاف لافروف: "بالطبع، تزداد التهديدات والمخاطر، وقد أعلنا عن تقييمنا لخطط الناتو غير المسبوقة للتقدم إلى حدودنا، ولسحب دول محايدة مثل السويد وفنلندا إلى مناورات عسكرية مع لناتو".