ولي عهد أبو ظبي يعفي المتقاغدين من سداد قروض سكنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت الإمارات، اليوم، أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قرر إعفاء مئات من المواطنين المتقاعدين من سداد قروض سكنية كانوا قد حصلوا عليها سابقا.



وقال موقع "الإمارات اليوم" إنه "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد القروض السكنية بقيمة بلغت حوالي 444 مليون درهم".

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وأضاف الموقع أنه بهذا القرار يصل عدد المواطنين المعفيين حتى الآن إلى 640 مواطناً، حيث تم إعفاؤهم من قيمة القرض السكني، أو ما تبقى منه، بقيمة إجمالية تقارب 652 مليون درهم.

ومن ناحية أخرى علق ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على "وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقعها شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قبل عام، وقال إنها "تمثل دعوة عالمية للأخوة والتسامح".

وكتب ابن زايد، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "عام مضى على توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية"... دعوة عالمية مفعمة بالأمل انطلقت من أرض الإمارات لإحياء القيم الإنسانية التي تحض على التآخي والمحبة والتعاون والتسامح والتعايش بين بني البشر".

وتابع: "جميعنا شركاء في نشر بذور الخير وبناء السلام العالمي، لتنعم به الأجيال كافة في هذه الحياة".