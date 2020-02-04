الدفاع التركية: مقتل  وإصابة 8 آخرين جراء قصف "قسد" وحزب العمال الكردستاني مدينة عفرين السورية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف "قسد" وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد.

Advertisements ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية "مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف قسد وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 مارس 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، ونددت دمشق، بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.

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