ترند | وفاة نادية لطفي وتفاصيل لحظاتها الأخيرة.. ووصيتها الغريبة.. أتربة وعواصف تضرب البلاد خلال ساعات.. وعقوبات رادعة ضد الهلال السوداني.. والدولار يسجل أدنى مستوى

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، وفاة نادية لطفي.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. والفنانة تترك وصية غريبة، وعقوبات رادعة من الكاف ضد الهلال السوداني بعد أحداث شغب مباراة الأهلي، وأمطار وأتربة وعواصف.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء، و انفوجراف.. الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ 2017.. ووكالة دولية: الجنيه من أفضل العملات عالميًا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

وفاة نادية لطفي.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. والفنانة تترك وصية غريبة

خيّم الحزن، على الوسط الفني بعد رحيل الفنانة القدية نادية لطفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى المعادي العسكري.

الساعات الأخيرة في حياتها

وتدهورت خلال الساعات الماضية، الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، بعد أن بدأت تتحسن قليلا، إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتحدثت مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة، تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى.

وأكد مصدر مقرب من النجمة الكبيرة، أن الطبيب المعالج لها أمر بدخولها مرة ثانية للعناية المركزة، بعدما تراجعت حالتها الصحية بعض الشىء.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع الفنانة على جهاز تنفس صناعي، بسبب شعورها بضيق شديد فى التنفس نتج عن بعض المضاعفات الناتجة عن نزلة برد حادة لحقت بها، فضلاً عن معاناتها من أعراض مرضية أخرى.

وكشف "اليوم السابع"، أن حالة حزن وراء تدهور الحالة الصحية للفنانة، حيث فقدت منذ أيام قليلة دينا أباظة زوجة ابنها الوحيد أحمد البشاري، واكتملت الأحزان بفقد صديقة عمرها ماجدة الصباحي، والتي رحلت عن عالمنا مؤخرا.

ولم تتحمل نادية لطفي صدمة رحيل صديقة عمرها ماجدة، حيث تطورت نزلة برد عادية إلى نزلة شعبية حادة بسبب الحزن، واضطر الطبيب المعالج إلى حجزها في غرفة العناية المركزة ومنع الزيارة عنها.

وتدهورت حالتها فجأة وأصيبت بأول غيبوبة وتم منع الزيارات والمكالمات الهاتفية عنها بصفة نهائية، وكلنها استجابت للعلاج بشكل محدود واستعادت وعيها وبدأت في تناول الطعام ولكن مع بقاء جهاز التنفس الصناعي.

ومطلع الأسبوع الجاري أصيبت لطفي بنوبات متقطعة لفقدان الوعي، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية، تدهور حالتها الصحية بشدة.

وبالأمس كشف موقع "سيدتي نت" تدهور حالة نادية لطفي وفشل كل محاولات الأطباء لاعادتها إلى الوعي، وأن أغلب الأجهزة الحيوية توقفت عن العمل، وأن الفريق الطبي ترك الجسد على أجهزة تنظيم ضربات القلب والتنفس الصناعي أملا في معجزة إلهية، ولكن وافتها المنية.

وكانت الفنانة الكبيرة قد أشارت إلى أنها تعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة وتشعر بأن آلامها تتزايد بسبب أحزانها.

وصيتها الأخيرة

وعن وصية نادية لطفي، قال "أشرف زكي"، نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى عبر برنامج "أخبار مصر"، إنَّها أوصت جميع أصدقائها في الوسط الفني "على الفن"، وأن يدعون لها بالرحمة والمغفرة وأنَّ يجعل الله مثواها الجنة، واصفًا إياها بـ"فنانة عظيمة تركت مسيرة مشرفة".

وكشف نقيب الممثلين، كواليس اللحظات الأخيرة في حياتها، قائلًا إنَّها كانت تتواصل مع الجميع؛ مستدركًا أنَّها كانت تشعر أنَّ "دورها انتهى" واقترب رحيلها.

وصية غريبة

وأكد زكي، أن جثمان الفنانة الراحلة لن يدفن اليوم بناء على رغبتها، ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن غدًا.

يذكر أن نادية لطفي تركت وصية بعدم دفنها مباشرة بعد موتها على أن تدفن في اليوم الثاني من الوفاة.

من هي نادية لطفي؟

نادية لطفي، اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم بولندية، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب الذي قدمها للسينما وهو من اختار لها اسمها الفني اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس.

وامتدت مسيرتها الفنية لـ35 عاما، وكان أول ظهور سينمائي لها، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" في 1993.

أعمالها السنيمائية

تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل (السبع بنات).

ومن أشهر أفلامها:

على ورق سوليفان.

الناصر صلاح الدين.

سلطان.

حب إلى الأبد.

عمالقة البحار.

حبي الوحيد.

السبع بنات.

عودي يا أمي.

مع الذكريات.

قاضي الغرام.

أيام بلا حب.

حياة عازب.

صراع الجبابرة.

مذكرات تلميذة.

من غير ميعاد.

الخطايا.

أبي فوق الشجرة.

السمان والخريف.

النظارة السوداء.

جواز في خطر.

سنوات الحب.

حب لا أنساه.

دعني والدموع.

ثورة البنات.

حب ومرح ودموع.

للرجال فقط.

مدرس خصوصي.

بين القصرين.

المستحيل.

الباحثة عن الحب.

مطلوب امرأة.

الحياة حلوة.

عدو المرأة.

3 قصص.

الخائنة.

السمان والخريف.

غراميات مجنون.

الليالي الطويلة.

عندما نحب.

جريمة في الحي الهادئ.

أيام الحب.

كيف تسرق مليونير.

نشال رغم أنفه.

سكرتير ماما.

الأخوة الأعداء.

بديعة مصابني.

لا تطفئ الشمس

أعمالها التليفزيونية والمسرحية

قدمت عملا تلفازيا واحداً وهو ناس ولاد ناس وعملا مسرحيا واحداً وهو بمبة كشر، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

حياتها الأسرية

تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

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عقوبات رادعة من الكاف ضد الهلال السوداني بعد أحداث شغب مباراة الأهلي

أعلنت اللجنة التأديبية، بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن عقوبات رادعة ضد نادي الهلال السوداني، على خلفية أحداث شغب جماهيره، خلال مباراة الأهلى يوم السبت الماضي في أم درمان، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ونشر "الكاف" عبر موقعه الرسمي قرارات اللجنة والتي جاءت كالتالي:

1-ذكر تقرير الحكم أن المباراة انتهت 1-1، وبالتالى يتم الحفاظ على نتيجة المباراة وتأكيدها

2-يخوض الهلال أربع مباريات فى بطولات الكاف بدون جماهير.

3-غرامة قدرها 100000 دولار مفروضة على الهلال ؛ منها 50000 دولار أمريكي مع وقف التنفيذ بشرط عدم إدانتها بارتكاب جريمة مماثلة في خلال عام واحد

4-خمسة مباريات حظر من بطولات الكاف وغرامة قدرها 10000 دولار فرضت على مسؤول الهلال حسن محمد صالح.

وكانت المباراة التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لينجح الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة في الربع ساعة الأخيرة منها أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة.

ونزل بعض مسئولي نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

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أمطار وأتربة وعواصف.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، بالقاهرة الكبري مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، أما الوجه البحرى، فيشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار أقصى الغرب وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وتابعت: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 3 ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 09

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10

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انفوجراف.. الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ 2017.. ووكالة دولية: الجنيه من أفضل العملات عالميًا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافا يوضح أن الجنيه المصري من أفضل العملات عالميًا، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج الدولية.

جاء ذلك بسبب استمرار تحسن الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وأرجع البنك المركزي المصري هذا التحسن الملحوظ خلال الشهر الأخير إلى التدفقات الدولارية المستمرة للبنوك المحلية، فيما ظهرت توقعات باستمرار تحسن العملة المصرية أمام نظيرتها الأمريكية خلال عام 2020.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.79 جنيها في 27 يناير 2020، وهى أدنى قيمة له منذ مارس 2017.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الجنيه بنسة 3.7، ليصل الدولار لـ 15.35 جنيها بنهاية 2020.

توقعات بوصول الدولار لـ14 جنيها

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

وكشف عبدالعال في تصريحات لصحيغة "الدستور" سبب تراجع العملة الخضراء، قائلا: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

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