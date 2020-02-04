الخارجية العراقية: عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من الصين

أعلن وزير الخارجية العراقي ​محمد علي الحكيم​ ، عن عودة ​الطلاب​ العراقيين وعوائلهم من مدينة ووهان في ​الصين​، مصدر انتشار فيروس "كورونا".

وأشار الحكيم في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى ​المطار​".

وقد اتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس المميت، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في المدينة، ومحاصرة مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.