الخارجية العراقية: عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من الصين

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ، عن عودة الطلاب العراقيين وعوائلهم من مدينة ووهان في الصين، مصدر انتشار فيروس "كورونا".
وأشار الحكيم في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار".
وقد اتّخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس المميت، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في المدينة، ومحاصرة مقاطعة هوبي الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.
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